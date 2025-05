Les concerts de l’Esp’As – Epfig, 6 juin 2025 20:00, Epfig.

Bas-Rhin

Les concerts de l’Esp’As 1a rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-06 20:00:00

fin : 2025-07-17 23:00:00

Date(s) :

2025-06-06

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-19

Concerts en extérieur dans une ambiance conviviale.

Bar et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Concerts en extérieur dans une ambiance conviviale.

Bar et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée ! 0 .

1a rue des artisans

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 71 42 04 farinapascal@hotmail.fr

English :

Outdoor concerts in a convivial atmosphere.

Bar and snacks on site to make the most of the evening.

German :

Konzerte im Freien in einer geselligen Atmosphäre.

Bar und kleine Snacks vor Ort, damit Sie den Abend in vollen Zügen genießen können.

Italiano :

Concerti all’aperto in un’atmosfera amichevole.

Bar e snack in loco per godersi al meglio la serata.

Espanol :

Conciertos al aire libre en un ambiente agradable.

Bar y tentempiés in situ para disfrutar al máximo de la velada.

L’événement Les concerts de l’Esp’As Epfig a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme du pays de Barr