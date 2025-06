LES CONCERTS DE L’ÉTÉ À LA PAUSE MURLOISE – Murles 18 juin 2025 07:00

L’association « Le café épicé murlois » propose le premier rendez-vous de l’été à La Pause murloise.

Le Duo Quitapla nous invite à voyager en Amérique latine Duo Quitiplá, ce sont deux voix harmonisées, teintées de poésies.

Accompagnés tantôt par la guitare, tantôt par le cuatro (petite guitare à 4 cordes) et rythmés par les percussions adaptées (maracas vénézuéliennes, le guiro, les joropos, les merengue), nous vous embarquons dans un voyage musical vibrant et chaleureux.

Ouverture de la Pause murloise à partir de 17h30

Les bénévoles de l’association Le Café épicé murlois vous accueillent à la Pause murloise

pour un moment de convivialité tous les mercredis de 17h30 à 20h30 et les samedis de 9h à 10h30

Vous y trouverez le pain et les viennoiseries de la Boulangerie de Combaillaux, Les fromages de la chèvrerie de l’Hort, Les vins du domaine de la Jasse, Les vins du domaine de Caravette

des terrines de sangliers (de Murles) etc… .

Voie de Marianne

Murles 34980 Hérault Occitanie +33 6 11 89 47 01

English :

The association « Le café épicé murlois » offers its first summer event at La Pause murloise.

Duo Quitapla takes us on a journey to Latin America Duo Quitiplá is a pair of harmonized voices tinged with poetry.

German :

Der Verein « Le café épicé murlois » bietet das erste Treffen des Sommers in La Pause murloise an.

Das Duo Quitapla lädt uns zu einer Reise nach Lateinamerika ein. Duo Quitiplá, das sind zwei harmonisierte Stimmen, die mit Poesie gefärbt sind.

Italiano :

L’associazione « Le café épicé murlois » organizza il primo evento dell’estate presso La Pause murloise.

Il Duo Quitapla ci invita a fare un viaggio in America Latina Il Duo Quitiplá è costituito da due voci armonizzate che si tingono di poesia.

Espanol :

La asociación « Le café épicé murlois » organiza el primer evento del verano en La Pause murloise.

Duo Quitapla nos lleva de viaje a América Latina Duo Quitiplá es un par de voces armonizadas teñidas de poesía.

