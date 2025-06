LES CONCERTS DE L’ÉTÉ À LA PAUSE MURLOISE – Murles 2 juillet 2025 07:00

Hérault

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ À LA PAUSE MURLOISE Voie de Marianne Murles Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

L’association « Le café épicé murlois » propose le premier rendez-vous de l’été à La Pause murloise.

Groupe Little Guinguette Pocket swing orchestre.

Ouverture de la Pause murloise à partir de 17h30

Les bénévoles de l’association Le Café épicé murlois vous accueillent à la Pause murloise

pour un moment de convivialité tous les mercredis de 17h30 à 20h30 et les samedis de 9h à 10h30

Vous y trouverez le pain et les viennoiseries de la Boulangerie de Combaillaux, Les fromages de la chèvrerie de l’Hort, Les vins du domaine de la Jasse, Les vins du domaine de Caravette

des terrines de sangliers (de Murles) etc… .

Voie de Marianne

Murles 34980 Hérault Occitanie +33 6 11 89 47 01

English :

The association « Le café épicé murlois » offers its first summer event at La Pause murloise.

Little Guinguette » Pocket swing orchestra.

German :

Der Verein « Le café épicé murlois » bietet das erste Treffen des Sommers in La Pause murloise an.

Gruppe « Little Guinguette » Pocket Swing Orchestra.

Italiano :

L’associazione « Le café épicé murlois » organizza il primo evento dell’estate presso La Pause murloise.

Gruppo swing tascabile « Little Guinguette ».

Espanol :

La asociación « Le café épicé murlois » organiza el primer evento del verano en La Pause murloise.

Pequeña banda de swing de bolsillo « Guinguette ».

