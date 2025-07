Les concerts de l’été à Mets Saisons Mets Saisons Cahors

Les concerts de l’été à Mets Saisons

Mets Saisons 64 place de la Libération Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Mets Saisons vous a prévu plusieurs concerts sur la saison estivale.

Jeudi 24 juillet: In a Poetic Mood (jazz, musiques du monde)

Jeudi 14 août: New Applefish (sweet, pop, rock’n’roll)

Jeudi 21 août: Harpwood (bluegrass, country, rock’n’roll 50’s et 60’s)

Jeudi 28 août: Eric Coudon (chansons sans chichi) .

+33 5 65 23 08 31

English :

Mets Saisons has scheduled several concerts for the summer season.

German :

Mets Saisons hat für Sie mehrere Konzerte in der Sommersaison geplant.

Italiano :

Mets Saisons ha in programma una serie di concerti per la stagione estiva.

Espanol :

Mets Saisons tiene programados varios conciertos para la temporada de verano.

L’événement Les concerts de l’été à Mets Saisons Cahors a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Cahors Vallée du Lot