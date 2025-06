Les concerts de l’été aux Montreurs d’Images Cinéma Les Montreurs d’Images Agen 3 juillet 2025 19:30

Lot-et-Garonne

Les concerts de l’été aux Montreurs d’Images Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 19:30:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

Profitez de la cour intérieure du cinéma refaite à neuf et de sa grande terrasse ! Musique live, foodtruck et transats !

A 21h film musical en salle (Tarifs habituels des Montreurs).

Les concerts (gratuits) de l’été chaque jeudi de juillet à 19h30.

Profitez de la cour intérieure du cinéma refaite à neuf et de sa grande terrasse ! Musique live, foodtruck et transats !

Foodtruck Les Papilles baladeuses Christine fera balader vos papilles avec des salades et des assiettes gourmandes surprises tirées de l’inspiration du jour et des produits du marché. Les bouches sucrées seront aussi à la fête avec des desserts ensoleillés.

A 21h film musical en salle (Tarifs habituels des Montreurs). .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54

English : Les concerts de l’été aux Montreurs d’Images

Take advantage of the cinema’s refurbished inner courtyard and large terrace! Live music, foodtruck and deckchairs!

At 9pm: musical film in the theater (usual Les Montreurs rates).

German : Les concerts de l’été aux Montreurs d’Images

Genießen Sie den neu gestalteten Innenhof des Kinos und seine große Terrasse! Live-Musik, Foodtruck und Liegestühle!

Um 21 Uhr: Musikfilm im Kinosaal (Normale Preise für Les Montreurs).

Italiano :

Approfittate del rinnovato cortile interno del cinema e della sua enorme terrazza! Musica dal vivo, foodtruck e sedie a sdraio!

Alle 21:00: film musicale in sala (prezzi abituali Les Montreurs).

Espanol : Les concerts de l’été aux Montreurs d’Images

Aproveche al máximo el renovado patio interior del cine y su enorme terraza Música en directo, foodtruck y tumbonas

A las 21:00: película musical en el cine (precios habituales de Les Montreurs).

L’événement Les concerts de l’été aux Montreurs d’Images Agen a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Destination Agen