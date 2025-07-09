Les concerts de l’été dans le jardin de la librairie Livres Books & Co Livres, Books & Company Montcuq-en-Quercy-Blanc

Les concerts de l’été dans le jardin de la librairie Livres Books & Co

Livres, Books & Company 11 rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-07-09 20:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-13 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-20

Cet été, profitez de concerts jazz et musiques du monde dans le jardin de la librairie

Cet été, profitez de concerts jazz et musiques du monde dans le jardin de la librairie. Des musiciens professionnels de haut niveau, et un buffet dans un cadre enchanteur et une ambiance détendue.

Côté restauration, les repas seront assurés par Emmanuelle et Gilles, de La Kastrole. Une cuisine inventive et de qualité, où tout est fait maison et à base de produits locaux, bio ou issus de l’agriculture raisonnée. Chaque repas sera composé d’un assortiment de crudités à composer en salade, d’une préparation salée et d’une préparation sucrée.

Réservation obligatoire au 05 65 24 35 77 ou par email à livresbooksandcompany@gmail.com

Prévenir en cas d’allergie alimentaire. .

Livres, Books & Company 11 rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

English :

This summer, enjoy jazz and world music concerts in the bookshop garden

German :

Genießen Sie diesen Sommer Jazz- und Weltmusikkonzerte im Garten der Buchhandlung

Italiano :

Quest’estate, godetevi i concerti di jazz e world music nel giardino della libreria

Espanol :

Este verano, disfrute de conciertos de jazz y músicas del mundo en el jardín de la librería

