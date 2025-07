Les concerts de l’été Ancienne Gare Dieuze

Les concerts de l’été Ancienne Gare Dieuze vendredi 11 juillet 2025.

Les concerts de l’été

Ancienne Gare 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Pour cette 3eme édition des concerts de l’été, le Saulnois d’Rails propose le Cover Band du légendaire groupe « THE QUEEN »

Buvette et petite restaurationTout public

Ancienne Gare 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 7 66 49 29 09

English :

For this 3rd edition of the summer concerts, the Saulnois d’Rails proposes the Cover Band of the legendary group « THE QUEEN »

Refreshments and snacks

German :

Ausgabe der Sommerkonzerte bietet Saulnois d’Rails die Cover Band der legendären Gruppe « THE QUEEN »

Erfrischungsgetränke und kleine Speisen

Italiano :

Per questa terza edizione dei concerti estivi, il Saulnois d’Rails propone la Cover Band del leggendario gruppo « THE QUEEN »

Bar e snack

Espanol :

Para esta 3ª edición de los conciertos de verano, el Saulnois d’Rails propone la Cover Band del legendario grupo « THE QUEEN »

Bar de refrescos y aperitivos

L’événement Les concerts de l’été Dieuze a été mis à jour le 2025-06-28 par OT DU PAYS SAULNOIS