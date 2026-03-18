Les concerts de l’Ours Maçon Le Mazel Tence
Les concerts de l’Ours Maçon Le Mazel Tence vendredi 24 avril 2026.
Les concerts de l’Ours Maçon
Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert groupe Sazman Trio .
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Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com
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English :
Concert: Sazman Trio group.
L’événement Les concerts de l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon