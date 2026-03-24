Les concerts de l’Ours Maçon Le Mazel Tence
Les concerts de l’Ours Maçon Le Mazel Tence vendredi 5 juin 2026.
Les concerts de l’Ours Maçon
Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert avec le groupe The Tighters.
.
Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert with The Tighters.
L’événement Les concerts de l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Tence (Haute-Loire)
- Visite âsinerie et savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence 4 avril 2026
- Visite de l’écho-domaine du château du Mazel Echo-Domaine du château du Mazel Tence 4 avril 2026
- Le train des oeufs Gare de Tence Tence 8 avril 2026
- Peinture sur galet Tence Espace Culturel Tence 8 avril 2026
- Bracelets en macramé Tence Espace Culturel Tence 10 avril 2026