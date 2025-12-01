Les Concerts de Noël Assia Gospel Trio Chamonix-Mont-Blanc

Les Concerts de Noël Assia Gospel Trio Chamonix-Mont-Blanc jeudi 18 décembre 2025.

Les Concerts de Noël Assia Gospel Trio

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 17:00:00
fin : 2025-12-18

Date(s) :
2025-12-18

Concert d’ouverture du Village de Noël.
En cette période de Noël, Chamonix vous présente ses Concerts .
Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24  info@chamonix.com

English :

Opening concert of the Christmas Village.
This Christmas, Chamonix presents its Concerts .

German :

Eröffnungskonzert des Weihnachtsdorfes.
In der Weihnachtszeit präsentiert Ihnen Chamonix seine Concerts .

Italiano :

Concerto di apertura del Villaggio di Natale.
Questo Natale, Chamonix presenta i suoi Concerti .

Espanol :

Concierto inaugural de la Aldea de Navidad.
Esta Navidad, Chamonix presenta sus Conciertos .

