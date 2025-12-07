Les Concerts de Noël Hôtel de Ville Brest

Les Concerts de Noël

Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest Finistère

Ohé du matelot ! Les chants de marin sont au programme de cet après-midi de concerts.

Et pour l’occasion, différents groupes seront en représentation !

Au programme

– 14h Le Vent du Large (Guilers), durée 1h.

– 15h15 Accordage (Le Relecq Kerhuon), durée 1h.

– 16h30 Les Marins du Bout du Monde (Ploumoguer), durée 1h. .

