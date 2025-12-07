Les Concerts de Noël Hôtel de Ville Brest
Les Concerts de Noël
Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest Finistère
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Ohé du matelot ! Les chants de marin sont au programme de cet après-midi de concerts.
Et pour l’occasion, différents groupes seront en représentation !
Au programme
– 14h Le Vent du Large (Guilers), durée 1h.
– 15h15 Accordage (Le Relecq Kerhuon), durée 1h.
– 16h30 Les Marins du Bout du Monde (Ploumoguer), durée 1h. .
Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
