LES CONCERTS DE PHILOPHOLIA Paguère de Douelle Cazac

Paguère de Douelle MAISON CAZAC Cazac Haute-Garonne

Philopholia reçoit MR WHITE. Muni de sa légendaire guitare Gretsch Orange, sa voix et rythme au pied, Mr White arrive pour délivrer la fièvre du vrai Rock’n’roll.

C’est avec acharnement et passion que Mr White arpente les routes pour des concerts très « Rock’n’roll », le répertoire allant du Rockab’ des années 50 jusqu’au Punkrock 77 !

Vous vous sentez affaibli ? Vous n’avez pas le moral ? Alors goûtez à sa « Rock Therapy » indispensable et disponible sans ordonnance.

L’association Philopholia Résidence D’Artistes vous proposent des concerts et animations en tous genres toute l’année. Des concerts de jazz, de ukulélé, de violoncelle,… des contes chantés…

Cet été une belle programmation vous attend!

Venez assister à un spectacle musical à la Maison Cazac.

Ouverture des portes à 19h00.

Co-voiturage est préférable le parking n’est pas très grand, buvette sur place.

Possibilité de grignotage sur place sur réservation à partir de 19h.

début du concert à 21h .

English :

Philopholia welcomes MR WHITE. Armed with his legendary Gretsch Orange guitar, his voice and rhythm, Mr White arrives to deliver true rock’n’roll fever.

German :

Philopholia empfängt MR WHITE. Ausgestattet mit seiner legendären Gretsch-Orange-Gitarre, seiner Stimme und dem Rhythmus am Fuß, kommt Mr. White, um das Fieber des wahren Rock’n’Roll zu entfachen.

Italiano :

Philopholia dà il benvenuto a MR WHITE. Armato della sua leggendaria chitarra Gretsch Orange, della sua voce e del suo ritmo, Mr White arriva per trasmettere la febbre del vero rock’n’roll.

Espanol :

Philopholia da la bienvenida a MR WHITE. Armado con su legendaria guitarra Gretsch Orange, su voz y su ritmo, Mr White llega para ofrecer la fiebre del verdadero rock’n’roll.

