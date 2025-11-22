LES CONCERTS DE PHILOPHOLIA Paguère de Douelle Cazac

LES CONCERTS DE PHILOPHOLIA

Paguère de Douelle MAISON CAZAC Cazac Haute-Garonne

Loïc Tran est un artiste indie folk Toulousain. Accompagné de deux musiciens talentueux, ils forment un trio acoustique qui aspire à offrir une expérience musicale intimiste et immersive.

Plongé dans la pureté du folk, le groupe à réaliser l’enregistrement de son premier EP, Living Room Sessions at the Dar’s , qui est le fruit d’une collaboration authentique, capturant l’essence de ces moments spontanés, organiques et partagés dans un cadre intime et chaleureux.

Ouverture des portes à 19h00. Début du spectacle à 20h30.

Le repas est une option, vous pouvez venir profiter du concert uniquement.

Entrée libre réservation au 06 79 81 47 32

Buvette et grignotage sur place.

L’association Philopholia Résidence D’Artistes vous proposent des concerts et animations en tous genres toute l’année. Des concerts de jazz, de ukulélé, de violoncelle,… des contes chantés…

Co-voiturage est préférable le parking n’est pas très grand, buvette sur place. .

English :

Loïc Tran is an indie-folk artist from Toulouse. Accompanied by two talented musicians, they form an acoustic trio that aims to offer an intimate, immersive musical experience.

German :

Loïc Tran ist ein Indie-Folk-Künstler aus Toulouse. Zusammen mit zwei talentierten Musikern bilden sie ein akustisches Trio, das danach strebt, eine intime und immersive Musikerfahrung zu bieten.

Italiano :

Loïc Tran è un artista indie folk di Tolosa. Accompagnato da due musicisti di talento, forma un trio acustico che mira a offrire un’esperienza musicale intima e coinvolgente.

Espanol :

Loïc Tran es un artista indie folk de Toulouse. Acompañado por dos músicos de talento, forman un trío acústico que pretende ofrecer una experiencia musical íntima y envolvente.

