Les concerts de poche Auberge de La Fontaine Bresnay

Les concerts de poche

Auberge de La Fontaine 1 place de la Fontaine Bresnay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Les Concerts de Poche vous invitent à revivre l’aventure du jazz, des années 1920 à nos jours, avec deux musiciens hors du commun Clément CARATINI, clarinette Daniel MIZRAHI, guitare.

.

Auberge de La Fontaine 1 place de la Fontaine Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 09 65 aubergedebresnay@gmail.com

English :

Les Concerts de Poche invite you to relive the adventure of jazz, from the 1920s to the present day, with two extraordinary musicians: Clément CARATINI, clarinet Daniel MIZRAHI, guitar.

German :

Die Concerts de Poche laden Sie ein, das Abenteuer des Jazz von den 1920er Jahren bis heute mit zwei außergewöhnlichen Musikern neu zu erleben: Clément CARATINI, Klarinette Daniel MIZRAHI, Gitarre.

Italiano :

Les Concerts de Poche vi invitano a rivivere l’avventura del jazz, dagli anni Venti ai giorni nostri, con due straordinari musicisti: Clément CARATINI, clarinetto Daniel MIZRAHI, chitarra.

Espanol :

Les Concerts de Poche le invitan a revivir la aventura del jazz, desde los años 20 hasta nuestros días, con dos músicos extraordinarios: Clément CARATINI, clarinete Daniel MIZRAHI, guitarra.

L’événement Les concerts de poche Bresnay a été mis à jour le 2025-11-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région