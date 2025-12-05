Les concerts de poche Hirson
Les concerts de poche Hirson vendredi 5 décembre 2025.
Les concerts de poche
80 Rue Charles de Gaulle Hirson Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
LES CONCERTS DE POCHE ET LEURS ATELIERS S’OUVRENT AU DUO SVADISTANA
Liées par une amitié remontant à l’enfance, après avoir chacune parcouru l’Europe, que ce soit en soliste, avec orchestre ou en quatuor, ces deux fougueuses artistes se retrouvent dans un duo heureux. Elles partagent avec leur public une élégance, une vision poétique et une générosité profondément communicative, dans un programme éclectique et réjouissant.
Dans ce concert inscrit dans le cadre du Contrat de Ville, leur complicité transcende la simple performance musicale et trouvera, grâce aux ateliers des Concerts de poche, matière à toucher un nouveau public.
80 Rue Charles de Gaulle Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 76 61 83 91
English :
POCKET CONCERTS AND WORKSHOPS OPEN WITH THE SVADISTANA DUO
Bound together by a friendship that goes back to childhood, these two spirited artists have traveled all over Europe, whether as soloists, with orchestras or in quartets, and now find themselves in a happy duo. They share their elegance, poetic vision and deeply communicative generosity with their audience, in an eclectic and delightful program.
In this concert, part of the Contrat de Ville program, their complicity transcends simple musical performance and, thanks to the Concerts de poche workshops, will reach a new audience.
German :
DIE TASCHENKONZERTE UND IHRE WORKSHOPS ÖFFNEN SICH FÜR DAS DUO SVADISTANA
Diese beiden feurigen Künstlerinnen, die eine Freundschaft verbindet, die bis in ihre Kindheit zurückreicht, und die beide als Solistinnen, mit Orchester oder im Quartett durch Europa gereist sind, finden sich in einem glücklichen Duo wieder. Sie teilen mit ihrem Publikum eine Eleganz, eine poetische Vision und eine zutiefst ansteckende Großzügigkeit in einem eklektischen und erfreulichen Programm.
In diesem Konzert, das im Rahmen des Contrat de Ville stattfindet, geht ihre Komplizenschaft über die einfache musikalische Leistung hinaus und wird dank der Workshops der Concerts de poche ein neues Publikum ansprechen.
Italiano :
I CONCERTI TASCABILI E I LORO LABORATORI APRONO LE PORTE AL DUO SVADISTANA
Legati da un’amicizia che risale all’infanzia, questi due spiritosi artisti hanno viaggiato in tutta Europa, come solisti, con orchestre o in quartetto, e ora si ritrovano in un felice duetto. Condividono con il pubblico la loro eleganza, la loro visione poetica e la loro generosità profondamente contagiosa, in un programma eclettico e delizioso.
In questo concerto, che fa parte del City Contract, la loro complicità trascende la semplice esecuzione musicale e, grazie ai laboratori dei Concerts de poche, raggiungerà un nuovo pubblico.
Espanol :
LOS CONCIERTOS DE BOLSILLO Y SUS TALLERES ABREN SUS PUERTAS AL DÚO SVADISTANA
Unidos por una amistad que se remonta a su infancia, estos dos artistas llenos de vida han viajado por toda Europa, ya sea como solistas, con orquestas o en cuartetos, y ahora se encuentran en un feliz dúo. Comparten con el público su elegancia, su visión poética y su generosidad profundamente contagiosa, en un programa ecléctico y delicioso.
En este concierto, que forma parte del Contrato Ciudad, su complicidad trasciende la simple interpretación musical y, gracias a los talleres Concerts de poche, llegará a un público nuevo.
L’événement Les concerts de poche Hirson a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme