Les Concerts de Poche Quatuor Akilone

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les Concerts de Poche en partenariat avec les Amis de la Musique Antenne de Belmont et Camarès vous convient à un nouveau concert à la salle des fêtes avec le Quatuor Akilone

Ce brillant quatuor à cordes, à l’expression élégante et puissante, nous touche par son jeu résolument poétique lié à une très grande maîtrise et une intense recherche musicale.

Grâce à elles, chaque œuvre nous conte une histoire, prend vie et nous relie à des émotions, parfois bouleversantes. Depuis des années maintenant, les quatre jeunes femmes prennent la route avec nous et sont de tous les projets et de toutes les régions. Leur engagement auprès des publics en ateliers et en concerts est total, tout comme notre joie et notre plaisir de les écouter. 6 .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 76 61 83 91

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English :

Les Concerts de Poche in partnership with Les Amis de la Musique Antenne de Belmont et Camarès invite you to a new concert at the Salle des Fêtes with the Akilone Quartet

L’événement Les Concerts de Poche Quatuor Akilone Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)