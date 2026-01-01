Les concerts de poche Raphaël SÉVÈRE, clarinette Antoine MORINIÈRE, guitare Léré
Rue du Berthelon Léré Cher
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
Une soirée musicale exceptionnelle
Raphaël SÉVÈRE, clarinette Antoine MORINIÈRE, guitare, deux étoiles de la musique de chambre, par ailleurs solistes incomparables, sont aussi de grands explorateurs ! Ensemble, ils ont ici choisi de nous inviter à un voyage musical aux accents d’Amérique latine et même espagnols. Raphaël Sévère est un grand compositeur. Sa connaissance parfaite de chacune des richesses de toutes ses clarinettes le conduit à nous livrer de nouvelles créations colorées et entraînantes. Laissez-vous porter par les sonorités chaudes et rondes de ce duo original et entrez dans la danse ! 10 .
Rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 61 83 91
English :
An exceptional musical evening
