Les concerts des Calend’Arles Arles

Les concerts des Calend’Arles

Du lundi 22 au samedi 27 décembre 2025.

Selon la programmation. Différents lieux de la communes Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-27

2025-12-22

L’esprit de Noël s’empare pleinement des rues avec Les Calend’Arles

Au programme



Le 22 décembre

– une déambulation de la Peña del fuego démarrera à 16h dans les rues du centre-ville.



Le 27 décembre

– à partir de 16h30 des chorales de Noël feront résonner l’esprit des fêtes de leurs chants traditionnels autant que contemporains dans la salle des Pas Perdus.

– Puis à 18h30, l’émotion et le partage passeront par des chants Gospel qui vibreront au cœur de la ville, place du Forum. .

Différents lieux de la communes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Christmas spirit takes to the streets with Les Calend’Arles

German :

Der Geist der Weihnacht erobert die Straßen mit Les Calend’Arles .

Italiano :

Lo spirito natalizio scende in strada con Les Calend’Arles

Espanol :

El espíritu navideño sale a la calle con Les Calend’Arles

