Les concerts des Calend’Arles Arles
Les concerts des Calend’Arles Arles lundi 22 décembre 2025.
Les concerts des Calend’Arles
Du lundi 22 au samedi 27 décembre 2025.
Selon la programmation. Différents lieux de la communes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-22
L’esprit de Noël s’empare pleinement des rues avec Les Calend’Arles
Au programme
Le 22 décembre
– une déambulation de la Peña del fuego démarrera à 16h dans les rues du centre-ville.
Le 27 décembre
– à partir de 16h30 des chorales de Noël feront résonner l’esprit des fêtes de leurs chants traditionnels autant que contemporains dans la salle des Pas Perdus.
– Puis à 18h30, l’émotion et le partage passeront par des chants Gospel qui vibreront au cœur de la ville, place du Forum. .
Différents lieux de la communes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
English :
Christmas spirit takes to the streets with Les Calend’Arles
German :
Der Geist der Weihnacht erobert die Straßen mit Les Calend’Arles .
Italiano :
Lo spirito natalizio scende in strada con Les Calend’Arles
Espanol :
El espíritu navideño sale a la calle con Les Calend’Arles
L’événement Les concerts des Calend’Arles Arles a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme d’Arles