Les concerts d’estrées Don Quichotte Rêve d’Espagne Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 5 juillet 2025 18:00

Calvados

Les concerts d’estrées Don Quichotte Rêve d’Espagne L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

concert Don Quichotte Rêve d’Espagne

Avec Arnaud Richard, baryton-basse & Marie-Pascale Talbot-Hitier

Un voyage musical aux accents hispaniques, inspiré de l’univers de Don Quichotte, qui viendra clore la saison en beauté.

️ Entrée libre, avec participation aux frais.

Réservation conseillée et arrivée anticipée recommandée, en raison de l’affluence attendue (et de la taille du parking).

Les Concerts d’Estrées

07 45 21 70 40

contact@lesconcertsdestrees.com



concert Don Quichotte Rêve d’Espagne

Avec Arnaud Richard, baryton-basse & Marie-Pascale Talbot-Hitier

Un voyage musical aux accents hispaniques, inspiré de l’univers de Don Quichotte, qui viendra clore la saison en beauté.

️ Entrée libre, avec participation aux frais.

Réservation conseillée et arrivée anticipée recommandée, en raison de l’affluence attendue (et de la taille du parking).

Les Concerts d’Estrées

07 45 21 70 40

contact@lesconcertsdestrees.com

https://lesconcertsdestrees.com/ .

L’Eglise

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie +33 7 45 21 70 40 lesconcertsdestrees@gmail.com

English : Les concerts d’estrées Don Quichotte Rêve d’Espagne

concert: Don Quixote: Dream of Spain

? With Arnaud Richard, bass-baritone & Marie-Pascale Talbot-Hitier

A musical voyage with Hispanic accents, inspired by the world of Don Quixote, to close the season on a high note.

?? Free admission, with a contribution to expenses.

? Reservations recommended and early arrival recommended, due to the expected number of visitors (and the size of the parking lot).

Les Concerts d’Estrées

07 45 21 70 40

contact@lesconcertsdestrees.com

German : Les concerts d’estrées Don Quichotte Rêve d’Espagne

konzert: Don Quixote: Traum von Spanien

? Mit Arnaud Richard, Bassbariton & Marie-Pascale Talbot-Hitier

Eine musikalische Reise mit spanischen Akzenten, die von der Welt des Don Quijote inspiriert ist und die Saison mit einem Höhepunkt abschließen wird.

?? Eintritt frei, mit Kostenbeteiligung.

? Aufgrund des zu erwartenden Andrangs (und der Größe des Parkplatzes) wird eine Reservierung und eine frühzeitige Anreise empfohlen.

Die Konzerte von Estrées

07 45 21 70 40

contact@lesconcertsdestrees.com

Italiano :

concerto: Don Chisciotte: Sogno di Spagna

? Con Arnaud Richard, basso-baritono & Marie-Pascale Talbot-Hitier

Un viaggio musicale dal sapore ispanico, ispirato al mondo di Don Chisciotte, per concludere in bellezza la stagione.

?? Ingresso libero, con contributo spese.

? Si consiglia la prenotazione e l’arrivo in anticipo, vista l’affluenza prevista (e le dimensioni del parcheggio).

Concerti d’Estrées

07 45 21 70 40

contact@lesconcertsdestrees.com

Espanol :

concierto: Don Quijote: Sueño de España

? Con Arnaud Richard, bajo-barítono & Marie-Pascale Talbot-Hitier

Un viaje musical con sabor hispano, inspirado en el universo de Don Quijote, para cerrar la temporada por todo lo alto.

?? Entrada gratuita, con contribución a los gastos.

? Se recomienda reservar con antelación debido a la afluencia de público (y al tamaño del aparcamiento).

Les Concerts d’Estrées

07 45 21 70 40

contact@lesconcertsdestrees.com

L’événement Les concerts d’estrées Don Quichotte Rêve d’Espagne Notre-Dame-d’Estrées-Corbon a été mis à jour le 2025-06-25 par OT CA de Lisieux Normandie