Les concerts d’estrées Notre-Dame-d’Estrées-Corbon

Les Contes de ma Mère l’Oye

Les Concerts d’Estrées poursuivent leur saison avec Les Contes de ma Mère l’Oye

Après une ouverture en beauté avec le Duo Petrlik-Dubost, l’Association pour la Sauvegarde, la Restauration et l’Animation de l’Église de Notre-Dame d’Estrées et de son Environnement convie le public à un nouveau rendez-vous placé sous le signe de la fantaisie musicale et littéraire.

Deuxième concert Samedi 04 octobre 2025 à 18 h

Fantaisie musicale et littéraire Les Contes de ma Mère l’Oye avec Marie-Pascale Talbot (piano) et Emmanuel Pleintel (écriture, piano et récit)

Un voyage féerique et déjanté

En 1697, Marie-Catherine d’Aulnoy publia ses Contes de fées, tandis que Charles Perrault signait ses célèbres Histoires ou contes du temps passé. Quelques décennies plus tard, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont livrait sa version de La Belle et la Bête. Ces trois auteurs inspirèrent Maurice Ravel, qui composa entre 1908 et 1910 son chef d’œuvre pour piano à quatre mains, Ma Mère l’Oye, bientôt orchestré et transformé en ballet.

À partir de ces matériaux, Emmanuel Pleintel a imaginé une grande fresque où se croisent musique et littérature, récits et fantaisies. Aux côtés de sa complice Marie-Pascale Talbot, il entraîne le public dans une traversée foisonnante où les figures des contes dialoguent avec Couperin, Mozart, Bach, Fauré, Chopin, Prokofiev, Boulez, Debussy, Saint-Saëns, Beethoven et bien sûr Ravel.

Ce spectacle constitue la manière choisie par les Concerts d’Estrées de célébrer le 150ᵉ anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, en 2025.

Des retrouvailles avec Emmanuel Pleintel

Déjà familier des Concerts d’Estrées, Emmanuel Pleintel avait séduit le public en 2024–2025 avec Satie et la Beauté du silence et Le Carnaval des Animaux. Il revient cette saison avec un nouveau récit foisonnant, drôle et inattendu, dont il a le secret.

Une saison 2025-2026 pour faire rayonner le patrimoine

Comme chaque année, l’association poursuit ses trois objectifs faire vivre l’église par la musique ; promouvoir le patrimoine culturel du Pays d’Auge ; financer la construction d’un orgue.

Les concerts sont en entrée libre, avec participation au chapeau. Les dons permettent de soutenir la programmation, l’entretien du lieu et les projets à venir.

Cette saison, l’association souhaite renforcer ses partenariats avec les acteurs culturels et touristiques du territoire, afin d’ancrer encore davantage les Concerts d’Estrées dans le paysage local. .

