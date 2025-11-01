Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt Notre-Dame-d’Estrées-Corbon
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt Notre-Dame-d’Estrées-Corbon samedi 1 novembre 2025.
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt
L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt joue Mozart sonates pour piano
Les Concerts d’Estrées accueillent Tanguy de Williencourt dans un récital Mozart
Après la fantaisie littéraire et musicale des Contes de ma Mère l’Oye, l’Association pour la Sauvegarde, la
Restauration et l’Animation de l’Église de Notre-Dame d’Estrées et de son Environnement propose un nouveau
moment d’exception un récital de piano seul placé sous le signe de la grâce et de la lumière.
Samedi 1er novembre 2025 à 17 h
Récital de piano Tanguy de Williencourt joue Mozart
Un Mozart plein de vie, d’esprit et de tendresse
Tanguy de Williencourt, pianiste et chef d’orchestre parmi les plus brillants de sa génération, interprétera quatre
sonates parmi les plus belles du compositeur
Sonate n°8 en la mineur K.310
Sonate n°10 en do majeur K.330
Sonate n°12 en fa majeur K.332
Sonate n°16 en do majeur K.545, dite Facile
Un programme d’une élégance rare, entre mélancolie et jubilation, qui révélera toute la richesse du jeu de ce
musicien d’exception.
Tanguy de Williencourt, un artiste complet
Pianiste, chef d’orchestre et chambriste recherché, Tanguy de Williencourt se produit sur les plus grandes scènes
internationales Philharmonie de Berlin, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Bonn, Wigmore Hall, La Roque
d’Anthéron…
Il collabore avec des chefs prestigieux tels que Gustavo Dudamel, Philippe Jordan ou Jean-Christophe Spinosi, et se
produit régulièrement en concerto avec les orchestres nationaux de Bordeaux, Paris, Strasbourg ou encore le
Sinfonia Varsovia.
Son dernier album solo Liszt et ses Muses (Mirare, 2024) a été salué par la critique (TTTT Télérama), et sa
discographie comprend plusieurs enregistrements récompensés par Classica, Diapason et le BBC Music Magazine
Award.
Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et directeur artistique du Tempo Festival du
Croisic, il incarne la nouvelle génération des pianistes français virtuose, inspiré, lumineux. .
L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie +33 7 45 21 70 40 lesconcertsdestrees@gmail.com
English : Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt plays Mozart piano sonatas
German : Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt spielt Mozart Klaviersonaten
Italiano :
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt interpreta le sonate per pianoforte di Mozart
Espanol :
Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt interpreta sonatas para piano de Mozart
