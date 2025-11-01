Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt Notre-Dame-d’Estrées-Corbon

Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt

L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados

Début : 2025-11-01 17:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt joue Mozart sonates pour piano

Les Concerts d’Estrées accueillent Tanguy de Williencourt dans un récital Mozart

Après la fantaisie littéraire et musicale des Contes de ma Mère l’Oye, l’Association pour la Sauvegarde, la

Restauration et l’Animation de l’Église de Notre-Dame d’Estrées et de son Environnement propose un nouveau

moment d’exception un récital de piano seul placé sous le signe de la grâce et de la lumière.

Samedi 1er novembre 2025 à 17 h

Récital de piano Tanguy de Williencourt joue Mozart

Un Mozart plein de vie, d’esprit et de tendresse

Tanguy de Williencourt, pianiste et chef d’orchestre parmi les plus brillants de sa génération, interprétera quatre

sonates parmi les plus belles du compositeur

Sonate n°8 en la mineur K.310

Sonate n°10 en do majeur K.330

Sonate n°12 en fa majeur K.332

Sonate n°16 en do majeur K.545, dite Facile

Un programme d’une élégance rare, entre mélancolie et jubilation, qui révélera toute la richesse du jeu de ce

musicien d’exception.

Tanguy de Williencourt, un artiste complet

Pianiste, chef d’orchestre et chambriste recherché, Tanguy de Williencourt se produit sur les plus grandes scènes

internationales Philharmonie de Berlin, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Bonn, Wigmore Hall, La Roque

d’Anthéron…

Il collabore avec des chefs prestigieux tels que Gustavo Dudamel, Philippe Jordan ou Jean-Christophe Spinosi, et se

produit régulièrement en concerto avec les orchestres nationaux de Bordeaux, Paris, Strasbourg ou encore le

Sinfonia Varsovia.

Son dernier album solo Liszt et ses Muses (Mirare, 2024) a été salué par la critique (TTTT Télérama), et sa

discographie comprend plusieurs enregistrements récompensés par Classica, Diapason et le BBC Music Magazine

Award.

Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et directeur artistique du Tempo Festival du

Croisic, il incarne la nouvelle génération des pianistes français virtuose, inspiré, lumineux. .

L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie +33 7 45 21 70 40 lesconcertsdestrees@gmail.com

English : Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt

Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt plays Mozart piano sonatas

German : Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt

Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt spielt Mozart Klaviersonaten

Italiano :

Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt interpreta le sonate per pianoforte di Mozart

Espanol :

Les concerts d’estrées Tanguy de Williencourt interpreta sonatas para piano de Mozart

