LES CONCERTS D’ETE DE LA CASA DUO MAR MUSIC Cerbère 11 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

LES CONCERTS D'ETE DE LA CASA DUO MAR MUSIC

Tarif : – –

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

2025-07-11

Plongez dans l’univers envoûtant du Duo Mar Music, où deux instruments dialoguent avec grâce et émotion, pour un instant musical d’été empreint de complicité et de délicatesse.

Gratuit et sur inscription obligatoire, Places limitées.

9 Av. de la Méditerranée

Cerbère 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Immerse yourself in the enchanting world of Duo Mar Music, where two instruments dialogue with grace and emotion, for a summer musical moment of complicity and delicacy.

Free, registration required, places limited.

German :

Tauchen Sie ein in die bezaubernde Welt des Duo Mar Music, wo zwei Instrumente mit Anmut und Emotionen in einen musikalischen Sommermoment voller Komplizenschaft und Zartheit treten.

Kostenlos und mit obligatorischer Anmeldung, Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Italiano :

Immergetevi nell’incantevole mondo del Duo Mar Music, dove due strumenti dialogano con grazia ed emozione, per un momento musicale estivo di complicità e delicatezza.

Gratuito, iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Sumérjase en el encantador mundo de Duo Mar Music, donde dos instrumentos conversan con gracia y emoción, para un momento musical estival de complicidad y delicadeza.

Gratuito, inscripción obligatoria, plazas limitadas.

