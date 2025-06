LES CONCERTS D’ETE DE LA CASA EMMANUEL COPPOLA Cerbère 4 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

LES CONCERTS D’ETE DE LA CASA EMMANUEL COPPOLA 9 Av. de la Méditerranée Cerbère Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

Laissez-vous porter par la musique sensible d’Emmanuel Coppola, mêlant nuances classiques et éclairages contemporains, pour une soirée d’été envoûtante, entre émotion et virtuosité au cœur de la Casa.

Gratuit et sur inscription obligatoire, Places limitées.

9 Av. de la Méditerranée

Cerbère 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Let yourself be carried away by Emmanuel Coppola?s sensitive music, blending classical nuances with contemporary lighting, for an enchanting summer evening of emotion and virtuosity in the heart of the Casa.

Free, registration required, places limited.

German :

Lassen Sie sich von Emmanuel Coppolas einfühlsamer Musik tragen, die klassische Nuancen mit zeitgenössischer Beleuchtung verbindet, und genießen Sie einen bezaubernden Sommerabend zwischen Emotion und Virtuosität im Herzen von La Casa.

Kostenlos und mit obligatorischer Anmeldung, Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla musica sensibile di Emmanuel Coppola, che unisce sfumature classiche e luci contemporanee, per una serata estiva di emozioni e virtuosismi nel cuore della Casa.

Gratuito, iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Déjese llevar por la música sensible de Emmanuel Coppola, combinando matices clásicos e iluminación contemporánea, para una velada estival hechizante de emoción y virtuosismo en el corazón de la Casa.

Gratuito, inscripción obligatoria, plazas limitadas.

