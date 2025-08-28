Les concerts d’été du Novoli Restaurant Le NOVOLI Merville-Franceville-Plage
Les concerts d’été du Novoli Restaurant Le NOVOLI Merville-Franceville-Plage jeudi 28 août 2025.
Restaurant Le NOVOLI Avenue Houdart Merville-Franceville-Plage Calvados
Le restaurant Le Novoli vous invite à ses concerts estivales. Ce soir déhanchez vous sur du blues et du reggae de Ludo Formentin.
Restaurant Le NOVOLI Avenue Houdart Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 50 58 08
English : Les concerts d’été du Novoli
Restaurant Le Novoli invites you to its summer concerts. Tonight, sway to the blues and reggae of Ludo Formentin.
German : Les concerts d’été du Novoli
Das Restaurant Le Novoli lädt Sie zu seinen Sommerkonzerten ein. Heute Abend schwingen Sie Ihre Hüften zu Blues- und Reggae-Musik von Ludo Formentin.
Italiano :
Il ristorante Le Novoli vi invita ai suoi concerti estivi. Questa sera, ondeggiate al ritmo del blues e del reggae di Ludo Formentin.
Espanol :
El restaurante Le Novoli le invita a sus conciertos de verano. Esta noche, déjese llevar por el blues y el reggae de Ludo Formentin.
