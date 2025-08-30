Les concerts d’été du Novoli Restaurant Le NOVOLI Merville-Franceville-Plage
Les concerts d’été du Novoli
Restaurant Le NOVOLI Avenue Houdart Merville-Franceville-Plage Calvados
Début : 2025-08-30 18:30:00
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Le restaurant Le Novoli vous invite à ses concerts estivales. Ce soir déhanchez vous sur du rock du groupe GODOZOR.
English : Les concerts d’été du Novoli
Restaurant Le Novoli invites you to its summer concerts. Tonight, sway to the rock of GODOZOR.
German : Les concerts d’été du Novoli
Das Restaurant Le Novoli lädt Sie zu seinen Sommerkonzerten ein. Heute Abend schwingen Sie Ihre Hüften zu Rockmusik der Gruppe GODOZOR.
Italiano :
Il ristorante Le Novoli vi invita ai suoi concerti estivi. Questa sera, ondeggiate al ritmo del rock del gruppo GODOZOR.
Espanol :
El restaurante Le Novoli le invita a sus conciertos de verano. Esta noche, balancéate al ritmo del rock del grupo GODOZOR.
