Les concerts d’été du Novoli Restaurant Le NOVOLI Merville-Franceville-Plage samedi 30 août 2025.

Restaurant Le NOVOLI Avenue Houdart Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-08-30 18:30:00

Le restaurant Le Novoli vous invite à ses concerts estivales. Ce soir déhanchez vous sur du rock du groupe GODOZOR.

Restaurant Le NOVOLI Avenue Houdart Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 50 58 08

English : Les concerts d’été du Novoli

Restaurant Le Novoli invites you to its summer concerts. Tonight, sway to the rock of GODOZOR.

German : Les concerts d’été du Novoli

Das Restaurant Le Novoli lädt Sie zu seinen Sommerkonzerten ein. Heute Abend schwingen Sie Ihre Hüften zu Rockmusik der Gruppe GODOZOR.

Italiano :

Il ristorante Le Novoli vi invita ai suoi concerti estivi. Questa sera, ondeggiate al ritmo del rock del gruppo GODOZOR.

Espanol :

El restaurante Le Novoli le invita a sus conciertos de verano. Esta noche, balancéate al ritmo del rock del grupo GODOZOR.

