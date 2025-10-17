Les concerts du Bowling de Vire Les 5 Cop’s & Dolly plane Rue de la Petite Vitesse Vire Normandie

A l’occasion du concert du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique pop rock avec le groupe Les 5 Cop’s & Dolly plane ainsi qu’une soirée jambon cidre. bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

English : Les concerts du Bowling de Vire Les 5 Cop’s & Dolly plane

For the concert of the month, Le Bowling de Vire and Restaurant La Table are offering pop rock music with the group Les 5 Cop’s & Dolly plane, plus a ham and cider evening. Bar Lounge and Restaurant La Table on site, remember to reserve your table.

German : Les concerts du Bowling de Vire Les 5 Cop’s & Dolly plane

Anlässlich des Konzerts des Monats bieten Le Bowling de Vire und das Restaurant La Table Pop-Rock-Musik mit der Gruppe Les 5 Cop’s & Dolly plane sowie einen Schinken-Cidre-Abend an. Bar Lounge und Restaurant La Table vor Ort, denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren.

Italiano :

Per il concerto del mese, il Bowling de Vire e il Ristorante La Table propongono musica pop rock con il gruppo Les 5 Cop’s & Dolly plane e una serata a base di prosciutto e sidro. Bar Lounge e Ristorante La Table in loco, non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.

Espanol :

Para el concierto del mes, el Bowling de Vire y el Restaurante La Table ofrecen música pop rock con el grupo Les 5 Cop’s & Dolly plane, así como una velada de jamón y sidra. Bar Lounge y Restaurante La Table in situ, así que no olvide reservar su mesa.

