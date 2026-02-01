Les concerts du Bowling de Vire Lonely gin Rue de la Petite Vitesse Vire Normandie

Les concerts du Bowling de Vire Lonely gin

Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire Restaurant La Table Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 21:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le concert du mois est de retour pour février. Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique surf pop avec le groupe Lonely gin ainsi qu’une soirée burger ! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

Le concert du mois est de retour pour février. Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique surf pop avec le groupe Lonely gin ainsi qu’une soirée burger ! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table. .

Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire Restaurant La Table Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 67 67 78 contact@latable-bowling-vire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les concerts du Bowling de Vire Lonely gin

The concert of the month is back for February. Bowling de Vire and Restaurant La Table are offering surf pop music with the group Lonely gin, as well as a burger night! Bar Lounge and Restaurant La Table on site, so don’t forget to book your table.

L’événement Les concerts du Bowling de Vire Lonely gin Vire Normandie a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie