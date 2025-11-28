Les concerts du Bowling de Vire The Borderline Rue de la Petite Vitesse Vire Normandie

Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire Restaurant La Table Vire Normandie Calvados

Début : 2025-11-28 21:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

A l’occasion du concert du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique pop rock avec le groupe Borderline ainsi qu’une soirée choucroute, bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

English : Les concerts du Bowling de Vire The Borderline

For the concert of the month, Bowling de Vire and Restaurant La Table are offering pop rock music with the group Borderline, as well as a sauerkraut evening. The lounge bar and restaurant La Table are on site, so don’t forget to book your table.

German : Les concerts du Bowling de Vire The Borderline

Anlässlich des Konzerts des Monats bieten Le Bowling de Vire und das Restaurant La Table Pop-Rock-Musik mit der Gruppe Borderline sowie einen Sauerkraut-Abend an. Bar Lounge und Restaurant La Table vor Ort, denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren.

Italiano :

Per il concerto di questo mese, il Bowling de Vire e il Ristorante La Table propongono musica pop rock con il gruppo Borderline e una serata a base di crauti. Il Lounge bar e il Ristorante La Table sono in loco, quindi non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.

Espanol :

Para el concierto de este mes, el Bowling de Vire y el Restaurante La Table ofrecen música pop rock con el grupo Borderline, así como una velada de chucrut. El Lounge bar y el Restaurante La Table están en el mismo lugar, así que no olvide reservar su mesa.

