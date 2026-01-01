Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom Rue de la Petite Vitesse Vire Normandie
Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom Rue de la Petite Vitesse Vire Normandie vendredi 23 janvier 2026.
Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom
Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire Restaurant La Table Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 21:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
C’est la reprise 2026 des concerts du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique rock/blues avec le groupe Tiger bloom ( anciennement Jack Ellis) ainsi qu’une soirée tartiflette ! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.
C’est la reprise 2026 des concerts du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique rock/blues avec le groupe Tiger bloom ( anciennement Jack Ellis) ainsi qu’une soirée tartiflette ! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table. .
Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire Restaurant La Table Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 67 67 78 contact@latable-bowling-vire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom
It’s the 2026 concert of the month, Bowling de Vire and Restaurant La Table are offering rock/blues music with the group Tiger Bloom (formerly Jack Ellis) as well as a tartiflette evening! Bar Lounge and Restaurant La Table on site, remember to book your table.
L’événement Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom Vire Normandie a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie