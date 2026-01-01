Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom Rue de la Petite Vitesse Vire Normandie

Les concerts du Bowling de Vire Tiger bloom

C’est la reprise 2026 des concerts du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique rock/blues avec le groupe Tiger bloom ( anciennement Jack Ellis) ainsi qu’une soirée tartiflette ! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire Restaurant La Table Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 67 67 78 contact@latable-bowling-vire.fr

It’s the 2026 concert of the month, Bowling de Vire and Restaurant La Table are offering rock/blues music with the group Tiger Bloom (formerly Jack Ellis) as well as a tartiflette evening! Bar Lounge and Restaurant La Table on site, remember to book your table.

