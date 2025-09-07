Les concerts du dimanche matin | Musiques de dingues ! Théâtre Graslin Nantes

Les concerts du dimanche matin | Musiques de dingues ! Théâtre Graslin Nantes dimanche 8 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation 14 jours avant

Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent aux élèves de toutes disciplines de se produire sur la scène du Théâtre Graslin en cinq rendez-vous dont les thèmes sont choisis avec leurs professeurs. Une invitation à découvrir leurs talents déjà affirmés et de parcourir avec eux des répertoires très divers. À l’origine, il y a La Follia, ce thème des folies d’Espagne qui, sous la forme de variations, ont rebondi de génération en génération durant des décennies à l’âge baroque. Mais des folies tout aussi inspirées hantent d’autres époques, et jusqu’à la nôtre. Où se niche leur petit côté déjanté ?

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/musiques-de-dingues