Les concerts du dimanche matin | Sur nos îles désertes Théâtre Graslin Nantes

Les concerts du dimanche matin | Sur nos îles désertes Théâtre Graslin Nantes jeudi 5 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation 14 jours avant

Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent aux élèves de toutes disciplines de se produire sur la scène du Théâtre Graslin en cinq rendez-vous dont les thèmes sont choisis avec leurs professeurs. Une invitation à découvrir leurs talents déjà affirmés et de parcourir avec eux des répertoires très divers. Nous avons posé la question à nos jeunes artistes : quelle partition choisiriez-vous, avec votre ou vos instruments, si vous ne pouviez en emporter qu’une sur votre île déserte ? La réponse avec des évidences, mais aussi quelques surprises.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/sur-nos-iles-desertes