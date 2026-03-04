Les concerts du dimanche matin | Sur nos îles désertes, Théâtre Graslin, Nantes

Les concerts du dimanche matin | Sur nos îles désertes Dimanche 15 mars, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation 14 jours avant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T11:00:00+01:00 – 2026-03-15T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T11:00:00+01:00 – 2026-03-15T12:00:00+01:00

Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent aux élèves de toutes disciplines de se produire sur la scène du Théâtre Graslin en cinq rendez-vous dont les thèmes sont choisis avec leurs professeurs. Une invitation à découvrir leurs talents déjà affirmés et de parcourir avec eux des répertoires très divers.

Nous avons posé la question à nos jeunes artistes : quelle partition choisiriez-vous, avec votre ou vos instruments, si vous ne pouviez en emporter qu’une sur votre île déserte ? La réponse avec des évidences, mais aussi quelques surprises.

