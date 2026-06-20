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Les concerts du Grapiot Rue Bagier Pupillin

Les concerts du Grapiot Rue Bagier Pupillin jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Rue Bagier
Adresse
Le Grapiot
Ville
39600 Pupillin
Département
Jura
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pupillin

Les concerts du Grapiot

Rue Bagier Le Grapiot Pupillin Jura

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27

Cet été La Grapiot, 2 étoiles Michelin, vous propose une version bistrot de sa cuisine.
Cuisine au feu de bois, vins choisis, esprit libre.

> 04/06 + 23/07 Le Chariot à musique de Sophie, variété française
>18/06 + 09/07 +20/08 Fever, rock
>30/07: Moya, soul/jazz
>27/08: Momo, pop/rock

Réservation par téléphone fortement recommandée   .

Rue Bagier Le Grapiot Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 49 44  contact@legrapiot.com

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English : Les concerts du Grapiot

L’événement Les concerts du Grapiot Pupillin a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA