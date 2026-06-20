Les concerts du Grapiot Rue Bagier Pupillin
Les concerts du Grapiot Rue Bagier Pupillin jeudi 9 juillet 2026.
Pupillin
Les concerts du Grapiot
Rue Bagier Le Grapiot Pupillin Jura
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27
Cet été La Grapiot, 2 étoiles Michelin, vous propose une version bistrot de sa cuisine.
Cuisine au feu de bois, vins choisis, esprit libre.
> 04/06 + 23/07 Le Chariot à musique de Sophie, variété française
>18/06 + 09/07 +20/08 Fever, rock
>30/07: Moya, soul/jazz
>27/08: Momo, pop/rock
Réservation par téléphone fortement recommandée .
Rue Bagier Le Grapiot Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 49 44 contact@legrapiot.com
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English : Les concerts du Grapiot
L’événement Les concerts du Grapiot Pupillin a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA