Les concerts du jeudi Restaurant La Châtaigneraie Anneyron

Les concerts du jeudi

Restaurant La Châtaigneraie 50 Route de Font-Flacher Anneyron Drôme

Début : Jeudi 2025-07-31

fin : 2025-08-21

2025-07-31

Musique, resto et bonne humeur… L’été c’est ici !

Réservation conseillée.

Restaurant La Châtaigneraie 50 Route de Font-Flacher Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 91 97 chataigneraie.restaurant@gmail.com

English :

Music, food and fun… Summer is here!

Reservations recommended.

German :

Musik, Essen und gute Laune… Der Sommer ist hier!

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Musica, cibo e divertimento… L’estate è qui!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Música, comida y diversión… ¡El verano ya está aquí!

Se recomienda reservar.

