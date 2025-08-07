Les concerts du jeudi au Golf Café Millau
Les concerts du jeudi au Golf Café Millau jeudi 7 août 2025.
Les concerts du jeudi au Golf Café
Avenue de Millau-Plage Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-07
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28
Un concert live chaque jeudi.
Terrain de pétanque, et de beach-volley avec vue sur le Tarn.
Restauration traditionnelle : pizzas, grillades, salades…
Un lieu intergénérationnel ouvert à tous.
Av. de Millau Plage. Ouvert tous les jours jusqu’à fin août de 10 h à 1 h. Fermé le dimanche matin. .
Avenue de Millau-Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 57 johnbonneviale@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les concerts du jeudi au Golf Café Millau a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)