Les concerts du jeudi au Golf Café Millau jeudi 7 août 2025.

Les concerts du jeudi au Golf Café

Avenue de Millau-Plage Millau Aveyron

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-14

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Un concert live chaque jeudi.

Terrain de pétanque, et de beach-volley avec vue sur le Tarn.

Restauration traditionnelle : pizzas, grillades, salades…

Un lieu intergénérationnel ouvert à tous.

Av. de Millau Plage. Ouvert tous les jours jusqu’à fin août de 10 h à 1 h. Fermé le dimanche matin. .

Avenue de Millau-Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 57 johnbonneviale@gmail.com

