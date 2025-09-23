Les concerts du Lavoir Orchestre des Jeunes de Fribourg, au piano Benjamin Engeli Théâtre du Lavoir Pontarlier

Les concerts du Lavoir Orchestre des Jeunes de Fribourg, au piano Benjamin Engeli

Organisé par l’Association Les Concerts du Lavoir.

Agé-e-s de 12 à 18 ans, les membres de l’Orchestre des Jeunes de Fribourg offrent chaque mois à leur public un nouveau concert. Fondé en 1971 par son actuel directeur, Théophanis Kapsopoulos, l’OJF s’est donné pour mission d’offrir à ses membres la possibilité de se former auprès de professeur-e-s et solistes de renommée tout en leur permettant de s’épanouir musicalement et humainement au sein d’un groupe énergique et motivé.

Le pianiste Benjamin Engeli sera le soliste des deux concertos de Mozart. Lauréat de prestigieux concours, Benjamin s’est perfectionné auprès de géants du clavier comme Maurizio Pollini, Lazar Berman et Andràs Schiff. Il se produit aujourd’hui aux quatre coins du monde, du Concertgebouw d’Amsterdam au Oriental Arts Center de Shanghai, du Konzerthaus de Wien au Playhouse. Il nous enchantera en nous interprétant Le Concerto pour piano no 17 en sol majeur K. 453 et Le Concerto pour piano no 18 en si bémol majeur K. 456 .

