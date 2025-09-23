Les concerts du Lavoir Richard Galliano (Accordéon) Théâtre du Lavoir Pontarlier

Les concerts du Lavoir Richard Galliano (Accordéon)

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-01 17:30:00

Organisé par l’Association Les Concerts du Lavoir.

Le concert Passion Galliano , réalisé par Samuel Thiebaut, met à l’honneur l’accordéoniste, bandonéoniste et compositeur français Richard Galliano, ami proche de Claude Nougaro et d’Astor Piazzolla, dont il reprend un morceau dans ce récital. Richard Galliano mêle ici ses propres compositions à des œuvres de compositeurs renommés tels que Satie et Chopin, mais aussi des classiques de la chanson française de Barbara ou de Serge Gainsbourg. Qu’il soit sur scène ou dans le public, l’accordéoniste emplit toute la salle de son phrasé mélodieux, et nous ne pouvons pas nous empêcher de fredonner sur ces airs entêtants… .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59 concertsdulavoir@gmail.com

