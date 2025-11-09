Les concerts du Lavoir Youn Sun Nah (Chant) Bojan Z (Piano) Théâtre du Lavoir Pontarlier
Les concerts du Lavoir Youn Sun Nah (Chant) Bojan Z (Piano) Théâtre du Lavoir Pontarlier dimanche 9 novembre 2025.
Les concerts du Lavoir Youn Sun Nah (Chant) Bojan Z (Piano)
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:30:00
fin : 2025-11-09 19:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Organisé par l’Association Les Concerts du Lavoir.
Dotée d’une éblouissante technique vocale, unique en son genre, la chanteuse coréenne Youn Sun Nah compte parmi les figures incontournables du jazz vocal contemporain. Ovni vocal, à la fois dans son rapport à la voix mais aussi dans son rapport au public, Youn Sun Nah présentera un spectacle inédit en piano voix, véritable recueil de chansons qui ont marqué sa vie. Pour ce concert, elle sera en duo avec l’un des plus grands pianistes européens, l’époustouflant et inclassable Bojan Z… .
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59 concertsdulavoir@gmail.com
English : Les concerts du Lavoir Youn Sun Nah (Chant) Bojan Z (Piano)
German : Les concerts du Lavoir Youn Sun Nah (Chant) Bojan Z (Piano)
Italiano :
Espanol :
L’événement Les concerts du Lavoir Youn Sun Nah (Chant) Bojan Z (Piano) Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS