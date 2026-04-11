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Les concerts du marché Place Chapou 46000 Cahors Cahors

Les concerts du marché Place Chapou 46000 Cahors Cahors

Les concerts du marché Place Chapou 46000 Cahors Cahors samedi 11 avril 2026.

Lieu : Place Chapou 46000 Cahors

Adresse : Parvis Cathédrale Saint-Etienne

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Cahors

Les concerts du marché

Place Chapou 46000 Cahors Parvis Cathédrale Saint-Etienne Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-05

À l'heure du marché, le Festival d'Orgue de Cahors vous invite à prendre le temps d'un moment de musique, directement au sein de la cathédrale.

À l'heure du marché, le Festival d'Orgue de Cahors vous invite à prendre le temps d'un moment de musique, directement au sein de la cathédrale.

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Place Chapou 46000 Cahors Parvis Cathédrale Saint-Etienne Cahors 46000 Lot Occitanie   amisorguecahors@gmail.com

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English :

At market time, the Festival d'Orgue de Cahors invites you to take time out for a moment of music, right inside the cathedral.

L’événement Les concerts du marché Cahors a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT46

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