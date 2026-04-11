Les concerts du marché Place Chapou 46000 Cahors Cahors

Cahors

Les concerts du marché

Place Chapou 46000 Cahors Parvis Cathédrale Saint-Etienne Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-05

À l'heure du marché, le Festival d'Orgue de Cahors vous invite à prendre le temps d'un moment de musique, directement au sein de la cathédrale.

À l'heure du marché, le Festival d'Orgue de Cahors vous invite à prendre le temps d'un moment de musique, directement au sein de la cathédrale.

.

Place Chapou 46000 Cahors Parvis Cathédrale Saint-Etienne Cahors 46000 Lot Occitanie amisorguecahors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At market time, the Festival d'Orgue de Cahors invites you to take time out for a moment of music, right inside the cathedral.

L’événement Les concerts du marché Cahors a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT46