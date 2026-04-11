Les concerts du marché Place Chapou 46000 Cahors Cahors
Les concerts du marché Place Chapou 46000 Cahors Cahors samedi 11 avril 2026.
Cahors
Les concerts du marché
Place Chapou 46000 Cahors Parvis Cathédrale Saint-Etienne Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-05
À l'heure du marché, le Festival d'Orgue de Cahors vous invite à prendre le temps d'un moment de musique, directement au sein de la cathédrale.
À l'heure du marché, le Festival d'Orgue de Cahors vous invite à prendre le temps d'un moment de musique, directement au sein de la cathédrale.
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Place Chapou 46000 Cahors Parvis Cathédrale Saint-Etienne Cahors 46000 Lot Occitanie amisorguecahors@gmail.com
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English :
At market time, the Festival d'Orgue de Cahors invites you to take time out for a moment of music, right inside the cathedral.
L’événement Les concerts du marché Cahors a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT46
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