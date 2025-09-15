Les Concerts du mardi « Entre lignes et improvisations » Cahors
Les Concerts du mardi « Entre lignes et improvisations » Cahors mardi 7 avril 2026.
Les Concerts du mardi « Entre lignes et improvisations »
Place des Consuls Cahors Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-07 18:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Le Kareem Kandi World Orchestra vous propose un concert aux couleurs du jazz international, mêlant compositions originales et grands standards du répertoire. Porté par une formation cosmopolite, ce projet explore les multiples facettes du jazz, entre tradition et modernité, improvisation et écriture. Kareem Kandi, saxophoniste américain à la sonorité chaleureuse et expressive, est le leader du groupe. Son jeu, influencé par le hard bop et les musiques du monde, est à la fois ancré dans la tradition et résolument contemporain. À ses côtés, Greg Feingold à la contrebasse assure une base rythmique solide et inspirée, mêlant groove et subtilité. Le guitariste Alain Bouvelle, bien connu de la scène française, apporte un jeu riche en textures, oscillant entre swing et lyrisme moderne. Au vibraphone, Sylvain Calmon colore le son du groupe avec finesse, jouant sur les contrastes et les ambiances. Enfin, Carsten Weinmann, batteur à l’approche dynamique et nuancée, complète cette formation avec précision et énergie. Chacun apportant sa sensibilité et son expérience, au service d’un jeu collectif équilibré, le répertoire proposé allie énergie, élégance et spontanéité, dans le respect des traditions du jazz. L’orchestre privilégie l’écoute, la nuance et le dialogue musical pour un concert à la fois accessible et exigeant, où chaque pièce trouve sa place avec justesse. .
Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
Kareem Kandi Wold Orchestra
The Kareem Kandi World Orchestra presents a concert in the colors of international jazz, mixing original compositions and great standards of the repertoire
German :
Kareem Kandi Wold Orchestra
Das Kareem Kandi World Orchestra bietet Ihnen ein Konzert in den Farben des internationalen Jazz, das Originalkompositionen und große Standards des Repertoires miteinander verbindet
Italiano :
Orchestra Kareem Kandi Wold
La Kareem Kandi World Orchestra vi offre un concerto dai colori del jazz internazionale, combinando composizioni originali e grandi standard del repertorio
Espanol :
Orquesta Kareem Kandi Wold
La Kareem Kandi World Orchestra le ofrece un concierto con los colores del jazz internacional, combinando composiciones originales y grandes estándares del repertorio
