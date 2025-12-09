Les Concerts du Mardi « Les Brass’eurs Band » Cahors

Les Concerts du Mardi « Les Brass’eurs Band » Cahors mardi 9 décembre 2025.

Les Concerts du Mardi « Les Brass’eurs Band »

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : 2025-12-09 18:30:00

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

« Tout en s’amusant »

Formation d’une quinzaine de musiciens aux influences diverses, qui se sont tous rencontrés sur les bancs du Conservatoire Régional de Toulouse, ou bien dans les orchestres d’Occitanie, cet ensemble est relativement récent.

Avec le vecteur commun du partage et de l’amour pour la musique, attachés à la qualité musicale et à la bonne humeur, les Brass’Eurs font partie de la nouvelle génération de musiciens qui ont à cœur de proposer des programmes variés où ils font se rencontrer dans le même concert, des reprises de tubes pop, standards de jazz et fanfares américaines ainsi que des compositions originales.

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 10

English :

« All in good fun »

A group of fifteen musicians with diverse influences, who all met on the benches of the Conservatoire Régional de Toulouse, or in the orchestras of Occitanie, this ensemble is relatively recent.

With a shared love of music and a commitment to musical quality and good humor, the Brass?Eurs are part of a new generation of musicians who are keen to offer a variety of programs, combining covers of pop hits, jazz standards and American brass bands with original compositions in a single concert.

German :

« Alles mit Spaß »

Dieses Ensemble besteht aus fünfzehn Musikern mit unterschiedlichen Einflüssen, die sich alle auf den Bänken des Conservatoire Régional de Toulouse oder in den Orchestern Okzitaniens kennengelernt haben, und ist relativ neu.

Mit dem gemeinsamen Vektor des Teilens und der Liebe zur Musik, der musikalischen Qualität und der guten Laune gehören die Brass?Eurs zu einer neuen Generation von Musikern, denen es am Herzen liegt, abwechslungsreiche Programme anzubieten, in denen sie Coverversionen von Pop-Hits, Jazzstandards und amerikanischen Blaskapellen sowie Originalkompositionen in ein und demselben Konzert zusammenbringen.

Italiano :

« Tutto in allegria

Questo ensemble relativamente nuovo è composto da una quindicina di musicisti di diversa estrazione, tutti incontrati sui banchi del Conservatorio Regionale di Tolosa o nelle orchestre della regione Occitania.

Con l’amore comune per la musica e l’impegno per la qualità musicale e il buon umore, i Brass?Eurs fanno parte di una nuova generazione di musicisti desiderosi di offrire una varietà di programmi in cui combinano cover di successi pop, standard jazz e brass band americane con composizioni originali.

Espanol :

« Todo por diversión

Este conjunto relativamente nuevo está formado por una quincena de músicos de procedencias muy diversas, todos ellos conocidos en los bancos del Conservatorio Regional de Toulouse o en las orquestas de la región de Occitanie.

Con un amor compartido por la música y un compromiso con la calidad musical y el buen humor, los Brass’Eurs forman parte de una nueva generación de músicos deseosos de ofrecer programas variados en los que combinan versiones de éxitos pop, standards de jazz y brass bands americanas con composiciones originales.

