Les concerts du Petit Paris A Demi Mots (Punk Mélo) et No Vale Nada (Post Noise) Saint-Dizier samedi 11 octobre 2025.
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre
2025-10-11
Tout public
À Demi Mots (Punk Mélo) + No Vale Nada (Post Hardcore/Noise)
Une double affiche qui envoie du lourd ! Punk mélo + post-hardcore/noise pour secouer ton samedi soir ! .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
