Les concerts du Troquet Concert Armelle Dumoulin Le troquet d'la p'tite place Marsais vendredi 14 novembre 2025.
Le troquet d'la p'tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Poèmes, blagues et nécessité, voilà tout ce que vous trouverez à un concert d'Armelle Dumoulin. Son goût pour la scène rend ses concerts toujours différents et généreux.
Le troquet d'la p'tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
English :
Poems, jokes and necessity that's all you'll find at an Armelle Dumoulin concert. Her taste for the stage makes her concerts always different and generous.
German :
Gedichte, Witze und Notwendigkeit das ist alles, was Sie bei einem Konzert von Armelle Dumoulin finden werden. Ihre Vorliebe für die Bühne macht ihre Konzerte immer anders und großzügig.
Italiano :
Poesie, battute e necessità: questo è tutto ciò che troverete a un concerto di Armelle Dumoulin. Il suo gusto per il palcoscenico rende i suoi concerti sempre diversi e generosi.
Espanol :
Poemas, bromas y necesidad: eso es todo lo que encontrará en un concierto de Armelle Dumoulin. Su gusto por el escenario hace que sus conciertos sean siempre diferentes y generosos.
