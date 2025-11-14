Les concerts du Troquet Concert Armelle Dumoulin Le troquet d’la p’tite place Marsais

Les concerts du Troquet Concert Armelle Dumoulin

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Poèmes, blagues et nécessité, voilà tout ce que vous trouverez à un concert d’Armelle Dumoulin. Son goût pour la scène rend ses concerts toujours différents et généreux.

+33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com

English :

Poems, jokes and necessity that’s all you’ll find at an Armelle Dumoulin concert. Her taste for the stage makes her concerts always different and generous.

German :

Gedichte, Witze und Notwendigkeit das ist alles, was Sie bei einem Konzert von Armelle Dumoulin finden werden. Ihre Vorliebe für die Bühne macht ihre Konzerte immer anders und großzügig.

Italiano :

Poesie, battute e necessità: questo è tutto ciò che troverete a un concerto di Armelle Dumoulin. Il suo gusto per il palcoscenico rende i suoi concerti sempre diversi e generosi.

Espanol :

Poemas, bromas y necesidad: eso es todo lo que encontrará en un concierto de Armelle Dumoulin. Su gusto por el escenario hace que sus conciertos sean siempre diferentes y generosos.

