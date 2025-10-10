Les concerts du Troquet Concert Lili Brandt Le troquet d’la p’tite place Marsais
Les concerts du Troquet Concert Lili Brandt
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
Lili Brandt revient d’entre les morts. Après une douzaine d’années d’un sommeil sépulcral et réparateur, le trio Folkabilly et Cabaret Punk renaît enfin !
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
English :
Lili Brandt returns from the dead. After a dozen years of restful, sepulchral slumber, the Folkabilly and Cabaret Punk trio is finally reborn!
German :
Lili Brandt kehrt von den Toten zurück. Nach einem Dutzend Jahren erholsamen Dornröschenschlafs ist das Folkabilly- und Cabaret-Punk-Trio endlich wiedergeboren!
Italiano :
Lili Brandt è tornata dalla morte. Dopo una dozzina di anni di sonno sepolcrale, il trio Folkabilly e Cabaret Punk è finalmente rinato!
Espanol :
Lili Brandt ha vuelto de entre los muertos. Tras una docena de años de letargo sepulcral, ¡el trío de Folkabilly y Cabaret Punk por fin ha renacido!
