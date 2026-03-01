Les concerts du Troquet Concert Rita Braga Le troquet d’la p’tite place Marsais
Les concerts du Troquet Concert Rita Braga Le troquet d’la p’tite place Marsais vendredi 13 mars 2026.
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Inclassable chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste portugaise, Rita Braga arrive de Porto pour une halte au Troquet !
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
English :
Unclassifiable Portuguese singer, songwriter and multi-instrumentalist Rita Braga arrives from Porto for a stopover at Le Troquet!
