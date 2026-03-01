Les concerts du Troquet Concert Rita Braga Le troquet d’la p’tite place Marsais

Les concerts du Troquet Concert Rita Braga

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Inclassable chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste portugaise, Rita Braga arrive de Porto pour une halte au Troquet !

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com

English :

Unclassifiable Portuguese singer, songwriter and multi-instrumentalist Rita Braga arrives from Porto for a stopover at Le Troquet!

