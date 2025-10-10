Les concerts du Troquet Philomène Le troquet d’la p’tite place Marsais

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Les chansons de Philomène jouent avec le convenu et l’inconvenant, amène la surprise, la dissonance sur une valse à 3 temps. Sa poésie chantée ou parlée la distingue, rien de mignon, un juste mélange entre poésie du quotidien et surréalisme.

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com

English :

Philomène’s songs play with the conventional and the unseemly, bringing surprise and dissonance to a 3-beat waltz. Her poetry, sung or spoken, is distinctive, nothing cute, just the right mix of everyday poetry and surrealism.

German :

Philomènes Lieder spielen mit dem Vereinbarten und dem Unpassenden, bringen Überraschungen und Dissonanzen auf einem Walzer im Dreivierteltakt. Ihre gesungene oder gesprochene Poesie zeichnet sie aus, nichts Niedliches, eine richtige Mischung aus Alltagspoesie und Surrealismus.

Italiano :

Le canzoni di Philomène giocano con il convenzionale e l’indecoroso, portando sorpresa e dissonanza in un valzer di 3 battute. La sua poesia, cantata o parlata, è distintiva, niente di carino, solo il giusto mix di poesia quotidiana e surrealismo.

Espanol :

Las canciones de Philomène juegan con lo convencional y lo indecoroso, aportando sorpresa y disonancia a un vals de tres tiempos. Su poesía, cantada o hablada, es inconfundible, nada mona, la mezcla justa de poesía cotidiana y surrealismo.

