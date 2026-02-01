Les concerts du Troquet Philomène Le troquet d’la p’tite place Marsais

Les concerts du Troquet Philomène

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le Troquet a l’immense plaisir d’accueillir Philomène en quartet, à ne pas rater ! Ses chansons qui jouent avec le convenu et l’inconvenant nous laissent effleurer tour à tour les racines d’un rock poétique et la dissonance aérienne d’une valse à 3 temps.

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com

