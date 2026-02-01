Les concerts du Troquet Philomène Le troquet d’la p’tite place Marsais
Les concerts du Troquet Philomène Le troquet d’la p’tite place Marsais vendredi 20 février 2026.
Les concerts du Troquet Philomène
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le Troquet a l’immense plaisir d’accueillir Philomène en quartet, à ne pas rater ! Ses chansons qui jouent avec le convenu et l’inconvenant nous laissent effleurer tour à tour les racines d’un rock poétique et la dissonance aérienne d’une valse à 3 temps.
.
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Troquet is delighted to welcome Philomène in a quartet, not to be missed! Her songs, which play with the conventional and the unseemly, take us from the roots of poetic rock to the airy dissonance of a 3-beat waltz.
L’événement Les concerts du Troquet Philomène Marsais a été mis à jour le 2026-02-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin