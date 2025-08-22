Les concerts du Troquet Concert Johannes Le troquet d’la p’tite place Marsais

Les concerts du Troquet Concert Johannes

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Multi instrumentiste délicat, Johannes aime habiller l’intime de symphonies de poche. Quelque part entre Jay-Jay Johanson et Klaus Nomi, Johannes drape ses obsessions de strates de voix et d’instruments (violon, guitares, claviers).

Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com

English :

A delicate multi-instrumentalist, Johannes likes to dress up the intimate with pocket symphonies. Somewhere between Jay-Jay Johanson and Klaus Nomi, Johannes drapes his obsessions in layers of voice and instruments (violin, guitars, keyboards).

German :

Johannes ist ein feinfühliger Multiinstrumentalist, der das Intime gerne in Taschensymphonien kleidet. Irgendwo zwischen Jay-Jay Johanson und Klaus Nomi drapiert Johannes seine Obsessionen mit Schichten von Stimmen und Instrumenten (Geige, Gitarren, Keyboards).

Italiano :

Delicato polistrumentista, Johannes ama vestire l’intimità con sinfonie tascabili. A metà strada tra Jay-Jay Johanson e Klaus Nomi, Johannes drappeggia le sue ossessioni con strati di voce e strumenti (violino, chitarre, tastiere).

Espanol :

Delicado multiinstrumentista, a Johannes le gusta vestir lo íntimo con sinfonías de bolsillo. A medio camino entre Jay-Jay Johanson y Klaus Nomi, Johannes envuelve sus obsesiones en capas de voz e instrumentos (violín, guitarras, teclados).

L’événement Les concerts du Troquet Concert Johannes Marsais a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin