Les concerts du Troquet Concert Johannes Le troquet d’la p’tite place Marsais vendredi 19 décembre 2025.
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Multi instrumentiste délicat, Johannes aime habiller l’intime de symphonies de poche. Quelque part entre Jay-Jay Johanson et Klaus Nomi, Johannes drape ses obsessions de strates de voix et d’instruments (violon, guitares, claviers).
Le troquet d’la p’tite place 30 grande rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
English :
A delicate multi-instrumentalist, Johannes likes to dress up the intimate with pocket symphonies. Somewhere between Jay-Jay Johanson and Klaus Nomi, Johannes drapes his obsessions in layers of voice and instruments (violin, guitars, keyboards).
German :
Johannes ist ein feinfühliger Multiinstrumentalist, der das Intime gerne in Taschensymphonien kleidet. Irgendwo zwischen Jay-Jay Johanson und Klaus Nomi drapiert Johannes seine Obsessionen mit Schichten von Stimmen und Instrumenten (Geige, Gitarren, Keyboards).
Italiano :
Delicato polistrumentista, Johannes ama vestire l’intimità con sinfonie tascabili. A metà strada tra Jay-Jay Johanson e Klaus Nomi, Johannes drappeggia le sue ossessioni con strati di voce e strumenti (violino, chitarre, tastiere).
Espanol :
Delicado multiinstrumentista, a Johannes le gusta vestir lo íntimo con sinfonías de bolsillo. A medio camino entre Jay-Jay Johanson y Klaus Nomi, Johannes envuelve sus obsesiones en capas de voz e instrumentos (violín, guitarras, teclados).
