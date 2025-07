LES CONCERTS DU WHAT A TRIP ! FESTIVAL Montpellier

LES CONCERTS DU WHAT A TRIP ! FESTIVAL Montpellier jeudi 25 septembre 2025.

LES CONCERTS DU WHAT A TRIP ! FESTIVAL

Rue Pitot Montpellier Hérault

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

2025-09-25

Rendez-vous sur la scène installée sur la place royale du Peyrou pour assister chaque soir à 2 concerts ! Groupes locaux, régionaux ou nationaux, l’ambiance est au rendez-vous et le dépaysement garanti !

Dans le cadre du What A Trip ! festival.

La nuit tombée, le village du voyage prend ses habitudes nocturnes … et festives !

Une petite soif ? Le bar du voyage et ses bénévoles sont là pour vous servir !

Gratuité pour les -12ans, PMR et accompagnants PMR

La programmation:

JEUDI 25 SEPTEMBRE GRATUIT DJ Attalin

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 5€ YOG / Fils de Teuhpu (ska)

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 5€ Onda Ya (Cumbia, musique brésilienne…)/ Saf Feh (transe afro-groove)

Sur réservation Billetterie ouverte .

Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Join us on the stage set up on the Place Royale du Peyrou for 2 concerts a night! Local, regional or national bands, the atmosphere is guaranteed to make you feel at home!

German :

Auf der Bühne auf dem Place Royale du Peyrou finden jeden Abend zwei Konzerte statt! Lokale, regionale oder nationale Bands, die Stimmung ist gut und die Abwechslung garantiert!

Italiano :

Unitevi a noi sul palco allestito sulla Place Royale du Peyrou per 2 concerti a sera! Gruppi locali, regionali o nazionali, l’atmosfera è garantita per farvi sentire a casa!

Espanol :

Únase a nosotros en el escenario instalado en la Place Royale du Peyrou para disfrutar de 2 conciertos por noche Grupos locales, regionales o nacionales, el ambiente le hará sentirse como en casa

