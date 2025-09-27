Les concerts en famille de Radio France Maison de la Radio et de la musique – Studio 104 Paris

Les concerts en famille de Radio France Maison de la Radio et de la musique – Studio 104 Paris samedi 27 septembre 2025.

DES CONTES, DES CONCERTS-FICTIONS, ET TOUJOURS PLUS DE MUSIQUE !

Chantonner une sonate, se plonger au cœur d’une symphonie, se rêver pianiste, harpiste, percussionniste ou chef d’orchestre, vouloir entendre plus de ceci, connaître mieux cela, se laisser guider par sa curiosité : laissez grandir le mélomane qui est en vous ! Il n’y a pas d’âge pour découvrir les trésors de la musique qu’on appelle classique. Chaque saison, Radio France propose des programmes aussi riches que variés à destination des enfants et des adolescents : un chemin idéal pour éveiller l’intérêt de tous et découvrir les instruments et les merveilles du répertoire, par les chemins les plus imaginatifs. Ce sont les « Contes de la Maison Ronde » qui se transforment en podcasts pour France Musique, la série « Oli en concert » avec France Inter, les concerts-fictions en compagnie de France Culture, les « Odyssées musicales » mais aussi de nombreux ateliers musicaux.

> Toute la programmation des concerts jeune public en un clin d’oeil

Cette nouvelle saison des concerts en famille de Radio France ne dérogera pas à la règle et vous proposera encore de belles surprises, des émotions et bien sûr une découverte de tous les trésors musicaux !

Du samedi 27 septembre 2025 au samedi 30 mai 2026 :

payant

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de la Radio et de la musique – Studio 104 116, avenue du Président Kennedy 75016 Paris

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/genre/concert-jeune-public?page=0